Ankara'da dört gol var, kazanan yok!

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Keçiörengücü ile Esenler Erokspor 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankara'da dört gol var, kazanan yok!
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05 Mart 2025 15:30
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Keçiörengücü ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede Keçiörengücü ile Esenler Erokspor 2-2 berabere kaldı.

Keçiörengücü'nün golleri 39. dakikada Francis Ezeh ve 85. dakikada Mame Diouf'tan geldi.

Konuk ekip Esenler Erokspor'un gollerini ise 73. dakikada Benhur Keser ve 90+1. dakikada Junior Fernandes kaydetti.

SERİLER SÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Esenler Erokspor ise ligde 4 maçtır galip gelememiş oldu.

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