Ankara'da dört gol var, kazanan yok!

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Keçiörengücü ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.



Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede Keçiörengücü ile Esenler Erokspor 2-2 berabere kaldı.



Keçiörengücü'nün golleri 39. dakikada Francis Ezeh ve 85. dakikada Mame Diouf'tan geldi.



Konuk ekip Esenler Erokspor'un gollerini ise 73. dakikada Benhur Keser ve 90+1. dakikada Junior Fernandes kaydetti.



SERİLER SÜRÜYOR



Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.



Esenler Erokspor ise ligde 4 maçtır galip gelememiş oldu.



