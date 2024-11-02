Angolalı ampute sporcu Felix Trabzon'da futbol oynamaktan mutlu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın Angolalı oyuncusu, tutkuyla bağlı olduğu Trabzon'da takımının başarısına katkı sağlıyor.Henüz 3 aylıkken kanser olduğu tespit edilen Felix'in sol bacağı diz hizasından ampute edildi.Mahallesinde ve okulunda arkadaşlarıyla 15 yaşına kadar futbol oynayan Felix, daha sonra ampute futboluyla tanışıp milli takıma kadar yükseldi.Angola Milli Takım formasıyla 2022'de düzenlenen Dünya Şampiyonasında ikincilik kupasını kaldıran Felix, Ortahisar Ampute futbol takımının teknik direktörü Faruk Kuduban tarafından beğenilerek takıma davet edildi.Geçen sezon Ampute Futbol Süper Ligi'nde Ortahisar Belediyesi, bu sezon ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi adıyla faaliyet gösteren takımının savunma oyuncusu 27 yaşındaki Felix'in hedefi şampiyonluk kupasını kaldırmak.Paciencia Domingos Felix, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ampute olmanın zorluklarını yaşadığını ancak bu duruma artık alıştığını söyledi.Futbolun hayatına çok şey kattığını belirten Felix,dedi.Profesyonel futbola 18 yaşında başladığını ifade eden Felix,diye konuştu.Trabzon'da kendisine şans verildiği için mutlu olduğunu dile getiren savunma oyuncusu, şunları kaydetti:Takımın teknik direktörü Faruk Kuduban iseifadelerini kullandı.Kuduban, ampute futbolunda önemli bir takım olduklarını ve dünyanın her yerinden futbolculara kapılarını açtıklarını vurguladı.Engellileri spora davet eden Kuduban,şeklinde konuştu.