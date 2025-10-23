Angelo Stiller: 'Küçük detaylar belirledi'

Stuttgart forması giyen Angelo Stiller, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Stiller, "Sonunda küçük ayrıntılar belirleyici oldu. Aslında iyi bir maç çıkardık, Fenerbahçe, çoğu zaman iyi savunmamız sayesinde çok az fırsat buldu. Yine de son vuruş ve bitiriciliğimiz eksikti. Yakın bir maçtı." dedi.



Alman futbolcu, ayrıca, "Penaltıyı tekrar izlemedim, bu yüzden fazla bir şey söyleyemem. Sonuçta, puan alamamış olmamız çok üzücü." sözlerini sarf etti.



