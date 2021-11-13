Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin üçüncü gün maçlarında Estonyalı Anett Kontaveit, Çek rakibi Karolina Pliskova'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.



Bu yıl ilk defa Meksika'da düzenlenen toplam 5 milyon dolar para ödüllü kadınlar sezon sonu turnuvasına, Guadalajara kentindeki Akron Stadı'nda oynanan Teotihuacan Grubu maçlarıyla devam edildi.



Teklerde 3 numaralı seribaşı Pliskova ile 8 numaralı seribaşı Kontaveit korta çıktı. Kontaveit, bu yılın Wimbledon finalisti Pliskova'yı 6-4, 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek ikide iki yaptı ve son grup maçları öncesi yarı finali garantiledi.



Grubun diğer karşılaşmasında ise 2 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova ile 6 numaralı seribaşı Garbine Muguruza karşılaştı. İki kez grand slam şampiyonu İspanyol Muguruza, bu sene Fransa Açık'ta zafere ulaşan Çek rakibi karşısında 2-6, 6-3 ve 6-4 sona eren setlerle 2-1 kazanarak ilk galibiyetini aldı.



Turnuvanın 4. gününde Chichen Itza Grubu'nda Maria Sakkari-Paula Badosa ve Aryna Sabalenka-Iga Swiatek maçları yapılacak.





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