Anett Kontaveit yarı finale yükseldi

WTA Finalleri'nde Kadınlar sezon sonu turnuvasının üçüncü gününde Estonyalı Anett Kontaveit, Pliskova'yı 2-0 yenerek yarı finale kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anett Kontaveit yarı finale yükseldi
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13 Kasım 2021 13:00
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin üçüncü gün maçlarında Estonyalı Anett Kontaveit, Çek rakibi Karolina Pliskova'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Bu yıl ilk defa Meksika'da düzenlenen toplam 5 milyon dolar para ödüllü kadınlar sezon sonu turnuvasına, Guadalajara kentindeki Akron Stadı'nda oynanan Teotihuacan Grubu maçlarıyla devam edildi.

Teklerde 3 numaralı seribaşı Pliskova ile 8 numaralı seribaşı Kontaveit korta çıktı. Kontaveit, bu yılın Wimbledon finalisti Pliskova'yı 6-4, 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek ikide iki yaptı ve son grup maçları öncesi yarı finali garantiledi.

Grubun diğer karşılaşmasında ise 2 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova ile 6 numaralı seribaşı Garbine Muguruza karşılaştı. İki kez grand slam şampiyonu İspanyol Muguruza, bu sene Fransa Açık'ta zafere ulaşan Çek rakibi karşısında 2-6, 6-3 ve 6-4 sona eren setlerle 2-1 kazanarak ilk galibiyetini aldı.

Turnuvanın 4. gününde Chichen Itza Grubu'nda Maria Sakkari-Paula Badosa ve Aryna Sabalenka-Iga Swiatek maçları yapılacak.


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