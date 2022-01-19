Andreas Cornelius: 'Son 30 dakika çok iyiydik'

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da santrfor oyuncusu Cornelius, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Son 30 dakikada iyi oynadıklarını söyleyen golcü oyuncu, "60 dakika bizim için biraz boşa harcanmış oldu. Son 30'u çok iyi geçirdik. Maçın içine kendimizi verdiğimizde pozisyonlar yakaladığımızı da gördük." ifadelerini kullandı.



Pozisyon almayla ilgili konuşan Cornelius, "Topun nereden ya da nasıl geldiği benim için önemli değil. Önemli olan bir şekilde topu ceza sahasına sokabilmemiz. Top ceza sahasına geldiğinde ben de kendi pozisyonumu almaya çalışıyorum ve bir şekilde golü yapmaya çalışıyorum." dedi.





İLGİLİ VİDEO