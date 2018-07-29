Çin Ligi'nde 13. hafta mücadelesinde Anderson Taslica'nın takımı Guangzhou Evergrande ile Chongqing Lifan kozlarını paylaştı.Bir önceki hafta Guizhou Zhicheng engelini 4-0'la geçen Guangzhou Evergrande, bu kez de 5-0'lık skorla kazandı. İlk maçında hatrick yapan Talisca, 2. maçında da iki kez ağları sarstı. Brezilyalı yılzı Çin Ligi'ne hızlı bir giriş yaparken gol sayısını da 5 yaptıGuangzhou'nun gollerini 2. dakikada Hanwen Deng, 40. dakikada Lin Gao, 64'te Paulinho, 70 ve 85'te Anderson Talisca kaydetti.Alınan bu sonun ardından Fabio Cannavaro'nun takımı Guangzhou 24 puanla 4.lük koltuğuna oturdu ve lider Beijing Guoan ile farkı 5'e indirdi. Ligin bir sonraki haftasında Guanzhou, Tianjin Teda deplasmanına gidecek