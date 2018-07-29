  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    Talisca Çin'i "ESİR" aldı! Önce hat-trick, bu kez...
  •  
    İşte Phillip Cocu'nun 7 genç için verdiği rapor!
  •  
    Süper Lig'in eski yıldızı; şaşırtan bir "İMZA" attı
  •  
    Aboubakar'dan sürpriz talep! ''Eğer Beşiktaş...''

Anderson Talisca ve arkadaşlarından 5 gollü şölen

Çin Ligi'nde 13. hafta mücadelesinde Anderson Talisca'nın takımı Guangzhou Evergrande ile Chongqing Lifan kozlarını paylaştı.

Kaynak: Sporx.com
Anderson Talisca ve arkadaşlarından 5 gollü şölen
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2018 16:33
Çin Ligi'nde 13. hafta mücadelesinde Anderson Taslica'nın takımı Guangzhou Evergrande ile Chongqing Lifan kozlarını paylaştı.

Bir önceki hafta Guizhou Zhicheng engelini 4-0'la geçen Guangzhou Evergrande, bu kez de 5-0'lık skorla kazandı. İlk maçında hatrick yapan Talisca, 2. maçında da iki kez ağları sarstı. Brezilyalı yılzı Çin Ligi'ne hızlı bir giriş yaparken gol sayısını da 5 yaptı

Guangzhou'nun gollerini 2. dakikada Hanwen Deng, 40. dakikada Lin Gao, 64'te Paulinho, 70 ve 85'te Anderson Talisca kaydetti.

Alınan bu sonun ardından Fabio Cannavaro'nun takımı Guangzhou 24 puanla 4.lük koltuğuna oturdu ve lider Beijing Guoan ile farkı 5'e indirdi. Ligin bir sonraki haftasında Guanzhou, Tianjin Teda deplasmanına gidecek



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için