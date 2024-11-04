Anderson Talisca için ayrılık iddiası!

Al Nassr, Anderson Talisca ile yollarını ayırmak istiyor. Suudi Arabistan temsilcisi, Talisca'nın boşluğunu ise Sporting'in golcüsü Viktor Gyökeres ile doldurmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Anderson Talisca için ayrılık iddiası!
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04 Kasım 2024 12:12
Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için ayrılık iddiası gündeme geldi.

O'Jogo'da yer alan habere göre, Al Nassr, sözleşmesi 2026 yılına kadar devam etmesine rağmen Brezilyalı futbolcu ile sezon sonunda yollarını ayırmak istiyor.

Al Nassr'ın Talisca ayrılmasıyla açılacak yabancı kontenjanını ise Sporting'ten Viktor Gyökeres ile doldurmak istediği öne sürüldü.

Gyökeres'in Al Nassr tarafından takip edildiği ve İsveçli golcünün kulübün transfer listesinde yer aldığı kaydedildi.

TALISCA'NIN PERFORMANSI

2021 yılından bu yana Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 100 maçta 74 gol attı ve 10 asist yaptı.

GYÖKERES'İN RAKAMLARI

2023 yazında Sporting'e imza atan Viktor Gyökeres ise Portekiz temsilcisinde çıktığı 66 maçta 63 gol attı ve 19 asist yaptı. Yaz transfer döneminde Premier Lig ekipleriyle de adı geçen 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösteriliyor.

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