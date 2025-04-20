Belçika Ligi'nde şampiyonuk grubunda Anderlecht, sahasında Antwerp'i konuk etti.



Lotto Park'ta oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.



Bu sonuçla İki takımda şampiyonluk grubundaki 3 maçlık yenilgi serilerini sonlandırmış oldu.



Anderlecht 27 puan ile grupta 4. sırada yer alıyor, Antwerp ise 24 puan ile 6. sırada yer alarak sonuncu.



Anderlecht, gelecek hafta sahasında Gent'i ağırlyacak.



Antwerp, lider Genk'i konuk edecek.