Ander Herrera: 'Mbappe, Messi'den bir şeyler öğrenmek istiyor'

Fransa Ligue 1 devi PSG'nin orta saha oyuncusu Ander Herrera, Şampiyonlar Ligi ve takım arkadaşları hakkında açıklamalarda bulundu.



Takım olmaya çalıştıklarını söyleyen Herrera, "Son birkaç yılda Şampiyonlar Ligi'ni büyük yıldızlar değil, takım olabilenler kazandı. Biz de takım olmaya çalışıyoruz. Lionel Messi ve Sergio Ramos gibi yıllarını sadece bir kulüpte geçiren oyuncuların başka bir takıma geçtiğinde hiçbir şey değişmemiş gibi oynamaları kolay değil." dedi.



Jürgen Klopp örneğini veren İspanyol futbolcu, "Takımların, takım halinde oynamaya alışmaları için zamana ihtiyaçları var. Jürgen Klopp da Liverpool'a geldikten sonra 4 yıl kupa kazanamamıştı." ifadelerini kullandı.



Mbappe'nin Messi'den bir şeyler öğrenmeye çalıştığını dile getiren 32 yaşındaki futbolcu, "Hepimiz, Lionel Messi'nin dünyanın 1 numarası olduğu konusunda hemfikiriz. Ancak Mbappe de uzun yıllar boyunca dünyanın en iyi futbolcusu olarak anılacak. Mbappe, Messi'ye büyük saygı duyuyor ve ondan bir şeyler öğrenmek istiyor. İyi oyuncular her zaman birbirini daha iyi anlar. Bu doğaldır. Sonuçta futbolun dili aynıdır." şeklinde konuştu.





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