Ander Herrera: 'Her şeyi dinlersek deliririz'

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris saint Germain'de forma giyen Ander Herrera Bordeaux'yu 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



PSG'nin yaşadığı zorluklar ve alınan eleştirilerden bahseden Herrera, "Biz de kendimizi her zaman eleştiririz ancak her eleştiriyi de dinleyemeyiz yoksa deliririz." dedi.



"Geliştirmemiz gereken çok şey var." diyen tecrübeli oyuncu, "90 dakika maçlara hakim olamadığımız bir dönemdeyiz, yapmamız gereken bir şey bu. Çünkü bütün takımların kalitesi var. Top sende değilse ve 90 dakika oyunu kontrol edemezsen acı çekersin. Ancak yine de unutmamalıyız ki biz birinciyiz ve tüm takımlar PSG'ye karşı kazanmak istiyor." şeklinde konuştu.





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