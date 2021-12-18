İspanya La Liga devi Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.



Real Madrid'in şampiyonluk yarışındaki rakibinin Barcelona olmadığını dile getiren Ancelotti, "Şampiyonluk yarışındaki rakibimiz Barcelona değil. Çünkü bize puan olarak daha yakın olan başka takımlar var. Ancak Barcelona'nın da bize yetişme potansiyeli var." ifadelerini kullandı.



Barcelona Teknik Dirketörü Xavi'nin açıklamalarına hak verdiğini söyleyen İtalyan teknik direktör, "Ben de Barcelona'nın teknik direktörü olsaydım, Xavi'nin söylediği şeylerin aynısını söylerdim." dedi.





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