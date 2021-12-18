Ancelotti: "Şampiyonluk yarışındaki rakibimiz Barcelona değil"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, şampiyonluk yarışı ve Barcelona için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Ancelotti: 'Şampiyonluk yarışındaki rakibimiz Barcelona değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2021 16:38
İspanya La Liga devi Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'in şampiyonluk yarışındaki rakibinin Barcelona olmadığını dile getiren Ancelotti, "Şampiyonluk yarışındaki rakibimiz Barcelona değil. Çünkü bize puan olarak daha yakın olan başka takımlar var. Ancak Barcelona'nın da bize yetişme potansiyeli var." ifadelerini kullandı.

Barcelona Teknik Dirketörü Xavi'nin açıklamalarına hak verdiğini söyleyen İtalyan teknik direktör, "Ben de Barcelona'nın teknik direktörü olsaydım, Xavi'nin söylediği şeylerin aynısını söylerdim." dedi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.