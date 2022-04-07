Ancelotti: 'Benzema'nın değeri anlatılamaz'

Chelsea'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İtalyan teknik adam maç sonu açıklamasında 3-1'lik galibiyete rağmen henüz turu geçmediklerini belirterek, "İyi oynadık ve bizim için güzel bir gece oldu ama sadece ilk maçı geride bıraktık. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonuna büyük saygı duyuyoruz ve rövanşta da işimiz kolay olmayacak." diye konuştu.



Ancelotti maçtaki kontra ataklarının üstünlüklerine etki ettiğine vurgu yaparak, "Bence bu maça iyi hazırlanmamız bu skoru ortaya çıkardı. Setler arasında bulduğumuz boşluklarda Benzema ve Vinicius tehlikeli oldu. Biten bir şey yok, Bernabeu'da daha da zor bir maç oynayacağız" sözlerini kullandı.



Maça hat-trickiyle damga vuran Karim Benzema ile ilgili ise deneyimli hoca, "Bizim için çok değerli, komple bir oyuncu ve bizim için değeri anlatılamaz" açıklamasını yaptı.





İLGİLİ VİDEO