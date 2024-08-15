Ancelotti: 'Ayrıcalık ve onur'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Atalanta karşılaşmasının ardından konuştu.



Süper Kupa'yla birlikte İspanyol devindeki 14. kupasını kazanan Ancelotti, "Böyle geceleri yaşamak bir ayrıcalık ve onur." ifadelerini kullandı.



Atalanta'nın ilk yarıdaki oyununu öven Ancelotti, "İlk yarıda acı çektik çünkü Atalanta çok baskı yaptı. İkinci yarıda daha fazla alan bulduk. Alanımız olduğunda çok tehlikeliyiz." dedi.



Kylian Mbappe'nin performansını öven İtalyan teknik adam, "Mbappe çok kaliteli bir oyuncu. Bu maçta da çok iyi oynadı ve defansif olarak da çok çalıştı." sözlerini sarf etti.





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