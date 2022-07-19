Anastasios Bakasetas kararını verdi

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da gözler yeni sezonun kadrosuna çevrildi. Yeni transferlerin yanı sıra gidecek oyuncuların belirlenmesi için de çalışmalar sürdürülüyor. Gervinho'nun ardından gözler Trondsen, Fode Koita ve Flavio'ya çevrilirken, kamp kadrosundaki Tasos Bakasetas'ın geleceği de merak ediliyor.



KALMAK İSTİYOR



Fiorentina ile ismi bir süre anılan Bakasetas için Yunan basınından sürpriz bir iddia geldi. Sportime internet sitesindeki habere göre yıldız futbolcu ayrılığı kafasından çıkarmış durumda. Yunanistan Milli Takımı'nın kaptanı olan tecrübeli orta saha oyuncusunun bordo-mavili takımda kalma eğiliminin arttığı bildirildi.



ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI



Bakasetas'ın kalma yönündeki bu eğiliminde baskın olan sebepler de sıralandı. Süper Lig'de elde edilen şampiyonluğun ardından Şampiyonlar Ligi arenasında mücadele etme isteğinin yoğun olduğu dile getirildi. Karadeniz ekibinde iyi bir ücretle iyi bir kazancının bulunduğu belirtildi. Yakın arkadaşı Manolis Siopis ile aynı takımda bulunmasının da önemli olduğu, ayrıca takıma uyumunun da iyi olmasına dikkat çekildi.



Anastasios Bakasetas'ın son olarak Trabzonspor-MTK Budapeşte maçındaki performansı gündeme oturmuştu. Yunan yıldız, bordo-mavili taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kalmıştı.











