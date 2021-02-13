Anastasios Bakasetas: 'Çok iyi bir başlangıç yaptım'

Trabzonspor'un Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ettiği maçta takımının tek golünü atan Bakasetas, duygularını paylaştı.



Bordo-mavili takımda 4 maçta 3 gole ulaşan Yunan yıldız, "Takımımla çok iyi başlangıç yaptım. Büyük takımda başlangıç önemlidir, herkes bilir. İyi başlamak önemliydi. Bundan da önemlisi, takımımızın üst üste maçlar kazanabilmesiydi. Kazanarak devam edince geleceğe daha umutla bakabiliyoruz" dedi.



Attığı golü kime armağan ettiği sorulan Bakasetas, "Bütün gollerim Tanrı için. Sürekli benimle beraber, bana sağlığı bahşeden o. Ayrıca aileme de armağan ediyorum, onlar da hep yanımda" ifadelerini kullandı.



