Anastaisos Bakasetas, Fatih Terim'i üzdü

Fatih Terim'in basın toplantısında transfer etmek istediğini söylediği Anastaisos Bakasetas, Panathinaikos'un teklifini reddetti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anastaisos Bakasetas, Fatih Terim'i üzdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2024 11:15
Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Anastasios Bakasetas gelen teklife cevap verdi.

Yunanistan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşan Fatih Terim, kulübe imza attığı toplantıda "Süper Lig'den futbolcu düşünüyor musunuz?" sorusunu açık açık Trabzon'da oynayan Bakasetas'ı istediğini söyleyerek cevaplandırmıştı.

ÜST DÜZEY LİGLERDE OYNAMAK İSTİYOR

Bordo-Mavililer ile kontratı sezon sonu bitecek olan orta sahanın hedefi ise ülkesinde oynamak değil.

Yunan basınına göre Bakasetas; Almanya, İtalya ve İspanya gibi üst düzey Avrupa liglerinde forma giymek istiyor... Yıldız futbolcu için son olarak Beşiktaş da devreye girdi. Kulübü ise 1.5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

"HASRETE SON VERECEĞİZ"

Panathinaikos kariyerine galibiyetle başlayan Fatih Terim, maç sonu şöyle konuştu:

"Çok tempolu oynamaya çalıştık. On dört yıldır bir şampiyonluk kazanamadık. Taraftarımızın da desteğiyle buna son vereceğimizi düşünüyorum. Savunma ve orta sahaya takviyeler düşünüyoruz."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery