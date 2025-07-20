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Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, sona erdi

Ardahan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, sona erdi

calendar 20 Temmuz 2025 16:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, sona erdi
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Ardahan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde 14 ilden 99 sporcunun katılımıyla iki gün süren organizasyonda yarışmacılar, kendi kategorilerinde dereceye girebilmek için yoğun mücadele gösterdi, hocalarından yardım aldı.

Yarışma sırasında hafif yaralanan bir sporcuya sağlık ekipleri müdahale etti.


Yarışların ilk gününde birinciliği genç erkeklerde Efe Kesici, ikinciliği Muhammed Yüce, üçüncülüğü ise Emircan Vurgun elde etti.

Yıldız erkeklerde ise Berken Kaplan birinci, Hamza Işık ikinci, Muhammed Enes Özmen ise üçüncü oldu.

Genç kızlarda birinciliği Bahar Bektaş kazanırken, Pınar Karaman ikinci, Ecrin Şirin Canan üçüncülüğü elde etti.

Yıldız kızlar kategorisinde ise Nergis Durmuş birinci olurken, Hayrunisa Ayçiçek ikinci, İrem Su Sucu da üçüncü oldu.

Organizasyonun ikinci gününde de yıldız erkeklerde Berken Kaplan birinci, Nesim Kara ikinci, Muhammet Sarıtaş üçüncü sırada yer aldı.

Yıldız kızlarda Nergis Durmuş birinci, Hayrunisa Ayçiçek ikinci, İrem Su Sucu üçüncülüğü kazandı.

Genç erkeklerde Ömer Asaf Durmuş birinci, Ahmet Boran Demirci ikinci, İlhan Akbaş da üçüncülüğü elde etti.

Genç kızlarda ise Pınar Karaman birinci, Nursema Can Şenyiğit ikinci, Ecrin Şirin Canan da üçüncü olarak sıralandı.

Şampiyona sonrası dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

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