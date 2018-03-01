Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Perşambe akşamı deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan ekibi ile karşı karşıya gelecek.Milano kentinde Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber kanallarından naklen yayınlanacak.Ligde bu sezon başarısız bir performans sergileyen Anadolu Efes, 23 maçta 6 galibiyet ve 17 mağlubiyetle puan cetvelinde son sırada bulunuyor. İtalyan ekibi ise 7 galibiyet ve 16 yenilgiyle averajla 14. sırada yer alıyor.İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Anadolu Efes, 73-68 kazanmıştı.Anadolu Efes, AX Armani Exchange Olimpia Milan maçıyla Avrupa'daki 615. mücadelesine çıkacak.Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 614 karşılaşmada 339 galibiyet, 275 yenilgi yaşadı.Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 367. maçını yapacak. Lacivert-beyazlılar, bu organizasyondaki 366 karşılaşmada rakiplerini 182 kez yenerken 184 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.Lacivert-beyazlı ekip, AX Armani Exchange Olimpia Milan ile daha önce oynadığı 25 müsabakanın 18'ini kazanırken 7'sini ise kaybetti.