Anadolu Efes'te Erkan Yılmaz 3 ay yok!

Anadolu Efes'te Erkan Yılmaz sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu. Yılmaz, 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
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Anadolu Efes'te Erkan Yılmaz 3 ay yok!
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06 Aralık 2023 18:26
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY EuroLeague'de Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle salı günü yaptığı maçta sakatlanan Erkan Yılmaz ameliyat edildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Panathinaikos maçında yaşadığı sakatlığın ardından gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Erkan Yılmaz'ın, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

Anadolu Efes Doktoru Uğur Diliçıkık, ameliyatı başarılı geçen Erkan Yılmaz'ın 3 ay sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

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