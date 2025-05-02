Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında seriyi eşitledi!

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Panathinaikos'u konuk etti.
Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, seride durumu 2-2'ye getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın dörtlü inal bileti alacağı serinin 5. ve son maçı, 6 Mayıs Salı günü OAKA'da oynanacak.
Maça Erkan Yılmaz'ın enerjisi ve basketleriyle başlayan Anadolu Efes, Larkin'in de verdiği destekle 6. dakika içinde 5 sayılık fark yakaladı: 14-9. Oturu ve Thompson'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 21-18 önde tamamladı.
Savunmaların ön plana çıktığı ikinci çeyrekte Panathinaikos, Cedi Osman ile skor üretti. Anadolu Efes, boyalı alandan ve serbest atışlardan sayılar bulduğu periyot sonunda soyunma odasına 38-33 üstün gitti.
Türk basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in kazandırdığı basketlerle öne geçen Panathinaikos'a Anadolu Efes, çeyreğin son bölümünde Bryant ile karşılık verdi. Lacivert-beyazlılar, taraftarının da büyük desteğiyle son periyoda 60-59 önde girdi.
Maçın başından bu yana yaşanan çekişme, dördüncü çeyrekte de sürdü. İki takımın da yayın gerisinden isabetler bulduğu periyodun son anlarında Bryant ve Smits ile kritik basketler kaydeden Anadolu Efes, sahadan 85-82 galip ayrıldı.
- Maçın son anlarında Ataman ile tribünler arasında gerginlik
Karşılaşmanın son anlarında lacivert-beyazlı taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında gerginlik yaşandı.
Maçın bitimine 16 saniye kala bir pozisyonun ardından hakemlerin inceleme yaptığı esnada tribünler Ergin Ataman'a yönelik,"Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Bu tezahüratlara çok sinirlenen Ataman, Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi'nde kazandığı şampiyonlukların yer aldığı bayrakları gösterdi. Deneyimli başantrenör, hakemlerle konuşmasının ardından müsabakanın bitmesini beklemedi ve soyunma odasına gitti.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya)
Anadolu Efes: Thompson 9, Larkin 9, Erkan Yılmaz 6, Ercan Osmani 14, Poirier 3, Bryant 19, Dozier 4, Nwora, Smits 15, Doğuş Özdemiroğlu, Oturu 6, Willis
Panathinaikos AKTOR: Grant 3, Nunn 12, Cedi Osman 22, Mitoglou 7, Gabriel, Hernangomez 15, Ömer Faruk Yurtseven 9, Sloukas 14, Brown
1. Periyot: 21-18
Devre: 38-33
3. Periyot: 60-59
Beş faulle çıkanlar: 34.02 Poirier (Anadolu Efes), 39.44 Mitoglou (Panathinaikos)
Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında seriyi eşitledi!
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u 85-82 mağlup etti.
Son güncelleme 02 Mayıs 2025 23:01
Anadolu Efes, THY Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Panathinaikos'u konuk etti.
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