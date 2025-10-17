Anadolu Efes, Panathinaikos'a diş geçiremedi!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 5. haftasında başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk etti.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakayı Panathinaikos, 95-81 kazandı.
İki takımın da birbirine üstünlük kurma çabasıyla geçen ilk dakikaların ardından 5. dakika 12-12 eşitlikle geçildi. Moladan Larkin'in üç sayılık basketiyle dönen Anadolu Efes karşısında 5-0'lık bir seriyle skoru 19-18 yaparak öne geçen Panathinaikos, ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı.
İkinci bölüme 5-0'lık seriyle başlayan Yunan temsilcisi, Cedi Osman'ın basketiyle kısa sürede farkı 7 sayıya yükseltti (30-23). Anadolu Efes'in hücumda yaptığı hataları hızlı hücumlarla değerlendiren Panathinaikos uzun süre üstünlüğünü korudu. Weiler-Babb ve Larkin'in kritik anlarda bulduğu basketlerle farkın büyümesine izin vermeyen lacivert-beyazlılar, Beaubois'in son anda bulduğu basketle farkı tek sayıya indirse de soyunma odasına önde giden taraf 43-42'lik skorla Panathinaikos oldu.
Larkin'in sayısıyla üçüncü periyoda öne geçen Anadolu Efes, rakibinin üst üste iki üç sayılık basketine cevap veremeyince Yunan ekibi 49-45 öne geçti. Panathinaikos, Sloukas ve Hernangomez'in üst üste sayılarıyla farkı çift hanelere taşıyarak üçüncü çeyreği 69-52 üstünlükle bitirdi.
Yunan ekibi son çeyreğin hemen başında farkı 20 sayıya çıkardı. 9-0'lık bir seri yaparak arayı kapatmaya çalışan Anadolu Efes, dış atışlarla avantajlı hale gelmeye çalışsa da savunmada istediği performansı ortaya koyamadı. Skoru elde ettikten sonra oyunun kontrolünü kaybetmeyen Panathinaikos mücadeleyi 95-81 kazandı.
İlk periyotta Ercan Osmani, ikinci periyotta ise Papagiannis sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)
Anadolu Efes: Larkin 18, Weiler-Babb 5, Cordinier 5, Ercan Osmani 4, Papagiannis 4, Beaubois 3, Loyd 13, Smits 7, Dozier 15, Swider 3, Jones 4, Şehmus Hazer
Panathinaikos AKTOR: Nunn 4, Sloukas 7, Cedi Osman 29, Hernangomez 9, Ömer Faruk Yurtseven 15, Shorts 7, Kalaitzakis 3, Holmes 10, Grant 11, Mitoglou, Toliopoulos, Rogkavopoulos,
1. Periyot: 21-22
Devre: 42-43
3. Periyot: 52-69
Anadolu Efes, Panathinaikos'a diş geçiremedi!
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 5. haftasında konuk ettiği Panathinaikos'a 95-81 mağlup oldu.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 5. haftasında başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk etti.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Beşiktaş'ta orta sahaya yeni 'Gedson'!
-
9
Cole Palmer'den Chelsea'yi yıkan haber!
-
8
Jhon Duran'dan eleştirilere flaş cevap!
-
7
Başakşehir'den Kylian Mbappe'ye mesaj!
-
6
Van Dijk: "Büyük bir kalite kaybettik"
-
5
Ümit Akdağ'a Romanya'dan milli davet!
-
4
Lamine Yamal artık imza atmayacak!
-
3
Fenerbahçe'de İrfan Can ve Cenk için af yolda!
-
2
Arne Slot, Galatasaray'ı unutamıyor!
-
1
Genesio'dan Berke Özer için açıklama: "Berke ile konuştum..."
- 00:09 Partizan'dan deplasmanda farklı galibiyet!
- 23:54 Virtus Bologna'dan kritik deplasman galibiyeti!
- 23:42 PSG, sarsıldı ama yıkılmadı!
- 23:35 Kayserispor'a sakatlık şoku: 3 ay yok!
- 23:27 Mönchengladbach'ta kan kaybı devam ediyor
- 23:16 Ömer Faruk Yurtseven: "Harika bir galibiyet"
- 23:15 Igor Kokoskov: "Ercan ve Papagiannis'i kaybetmek her şeyi değiştirdi"
- 23:01 Cedi Osman: "EuroBasket'te edindiğim özgüven hala devam ediyor"
- 22:59 Ergin Ataman: "Efes'i deplasmanda yenmek çok zor"
- 22:44 Monaco'dan Valencia karşısında önemli galibiyet!
- 22:26 Kızılyıldız, evinde Real Madrid'i devirdi!
- 22:24 Anadolu Efes, Panathinaikos'a diş geçiremedi!
- 21:57 İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane'ye destek!
- 21:56 Sarıyer SK'den deplasmanda önemli 3 puan!
- 21:32 Bahçeşehir Koleji, galibiyet serisini sürdürdü!
- 21:17 Real Madrid, Endrick'i göndermeye hazırlanıyor!
- 20:15 Beşiktaş'tan 'kaptan' açıklaması!
- 19:24 Graham Potter, İsveç Milli Takımı'na doğru!
- 19:12 Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları başladı
- 18:36 Fenerbahçe'de Karagümrük mesaisi!
- 18:31 Radomir Djalovic: "Galip gelen taraf olmak istiyoruz"
- 18:14 Boluspor'da Ertuğrul Arslan dönemi!
- 17:47 Francesco Totti'den Mario Balotelli itirafı!
- 17:43 Arsenal'e Odegaard şoku!
- 17:27 Newcastle United'da Tonali'ye yeni sözleşme!
- 17:08 Ahmet Minguzzi adına düzenlenen Artistik Buz Pateni Yarışması, Ankara'da başladı
- 17:05 Formula 1'de gözler ABD Grand Prix'sinde
- 17:03 Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu seçimi yapılacak!
- 16:56 Hacıosmanoğlu, İtalya'dan Dünya'ya seslendi!
- 16:51 Maccabi Tel Aviv taraftarları Aston Villa maçına giremeyecek
- 16:42 Bursa Büyükşehir Belediyespor Avrupa hedefliyor
- 16:39 Van Dijk: "Büyük bir kalite kaybettik"
- 16:33 Beşiktaş'tan yayıncı kuruluş tepkisi!
- 16:23 Chobani Stadı'nda hibrit çim yenilendi
- 16:22 Ange Postecoglou: "Hikayenin sonu kupayla biter"
- 15:47 Milliler Dünya sıralamasında yükseldi
- 15:42 Girona'da Dominik Livakovic tartışması!
- 15:36 Alisson Becker'den Liverpool'a kötü haber
- 15:18 Manchester City'ye Rodri'den kötü haber!
- 14:48 Genesio'dan Berke Özer için açıklama: "Berke ile konuştum..."
- 14:48 İlkay Gündoğan: "Bu konuda çok dikkatliyim"
- 14:31 İlkay Gündoğan: "Denememek hata olur"
- 14:31 Selçuk İnan: "Konyaspor yenilmeyecek takım değil"
- 13:57 İzmirspor'un tesislerinde yangın çıktı
- 13:55 Lamine Yamal artık imza atmayacak!
- 13:55 Frankfurt, Götze ile uzatmayı düşünüyor!
- 13:51 Cole Palmer'den Chelsea'yi yıkan haber!
- 13:44 Karşıyaka'nın konuğu Nazillispor
- 13:38 Arne Slot, Galatasaray'ı unutamıyor!
- 13:22 Bayern Münih'ten Schlotterbeck iddialarına yanıt
- 13:10 Ümit Akdağ'a Romanya'dan milli davet!
- 13:07 Veysel Bilen'den Konferans Ligi mesajı!
- 13:02 Şahika Ercümen: "Dünyaya mesaj verdiğimiz için gururluyum"
- 12:58 Fenerbahçe'de Karagümrük maçı için kaleci kararı!
- 12:56 BOM Karting Takımı'ndan Uşak'ta podyum şovu
- 12:53 Meriç'te kürekler kupa için çekilecek
- 12:47 Galatasaray ile Başakşehir 35. randevuda
- 12:35 Başakşehir, Galatasaray karşısında çıkış peşinde!
- 12:32 Ahmetcan Kaplan: "Geri dönmeyi düşündüm"
- 12:21 Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 47. randevuda
Mönchengladbach'ta kan kaybı devam ediyor
Real Madrid, Endrick'i göndermeye hazırlanıyor!
Arsenal'e Odegaard şoku!
Newcastle United'da Tonali'ye yeni sözleşme!
Maccabi Tel Aviv taraftarları Aston Villa maçına giremeyecek
Van Dijk: "Büyük bir kalite kaybettik"
Ange Postecoglou: "Hikayenin sonu kupayla biter"
Manchester City'ye Rodri'den kötü haber!
Genesio'dan Berke Özer için açıklama: "Berke ile konuştum..."
Frankfurt, Götze ile uzatmayı düşünüyor!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|8
|7
|1
|0
|20
|3
|22
|2
|Trabzonspor
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|17
|3
|Göztepe
|8
|4
|4
|0
|11
|2
|16
|4
|Fenerbahçe
|8
|4
|4
|0
|12
|5
|16
|5
|Gaziantep FK
|8
|4
|2
|2
|12
|12
|14
|6
|Beşiktaş
|7
|4
|1
|2
|12
|9
|13
|7
|Samsunspor
|8
|3
|4
|1
|10
|8
|13
|8
|Konyaspor
|7
|3
|2
|2
|13
|9
|11
|9
|Alanyaspor
|8
|2
|4
|2
|10
|9
|10
|10
|Antalyaspor
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|10
|11
|Kasımpaşa
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|9
|12
|Rizespor
|7
|2
|2
|3
|9
|11
|8
|13
|Başakşehir
|7
|1
|3
|3
|6
|7
|6
|14
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|7
|12
|5
|15
|Kocaelispor
|8
|1
|2
|5
|5
|12
|5
|16
|Eyüpspor
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|5
|17
|Kayserispor
|8
|0
|5
|3
|5
|17
|5
|18
|Karagümrük
|8
|1
|0
|7
|7
|18
|3