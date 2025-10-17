17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
1-3
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
3-1
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
0-2
17 Ekim
PSG-Strasbourg
3-3
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
1-2
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
0-3
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
2-1

Anadolu Efes, Panathinaikos'a diş geçiremedi!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 5. haftasında konuk ettiği Panathinaikos'a 95-81 mağlup oldu.

calendar 17 Ekim 2025 22:24 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 22:52
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, Panathinaikos'a diş geçiremedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 5. haftasında başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakayı Panathinaikos, 95-81 kazandı.

İki takımın da birbirine üstünlük kurma çabasıyla geçen ilk dakikaların ardından 5. dakika 12-12 eşitlikle geçildi. Moladan Larkin'in üç sayılık basketiyle dönen Anadolu Efes karşısında 5-0'lık bir seriyle skoru 19-18 yaparak öne geçen Panathinaikos, ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı.

İkinci bölüme 5-0'lık seriyle başlayan Yunan temsilcisi, Cedi Osman'ın basketiyle kısa sürede farkı 7 sayıya yükseltti (30-23). Anadolu Efes'in hücumda yaptığı hataları hızlı hücumlarla değerlendiren Panathinaikos uzun süre üstünlüğünü korudu. Weiler-Babb ve Larkin'in kritik anlarda bulduğu basketlerle farkın büyümesine izin vermeyen lacivert-beyazlılar, Beaubois'in son anda bulduğu basketle farkı tek sayıya indirse de soyunma odasına önde giden taraf 43-42'lik skorla Panathinaikos oldu.

Larkin'in sayısıyla üçüncü periyoda öne geçen Anadolu Efes, rakibinin üst üste iki üç sayılık basketine cevap veremeyince Yunan ekibi 49-45 öne geçti. Panathinaikos, Sloukas ve Hernangomez'in üst üste sayılarıyla farkı çift hanelere taşıyarak üçüncü çeyreği 69-52 üstünlükle bitirdi.

Yunan ekibi son çeyreğin hemen başında farkı 20 sayıya çıkardı. 9-0'lık bir seri yaparak arayı kapatmaya çalışan Anadolu Efes, dış atışlarla avantajlı hale gelmeye çalışsa da savunmada istediği performansı ortaya koyamadı. Skoru elde ettikten sonra oyunun kontrolünü kaybetmeyen Panathinaikos mücadeleyi 95-81 kazandı.

İlk periyotta Ercan Osmani, ikinci periyotta ise Papagiannis sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Anadolu Efes: Larkin 18, Weiler-Babb 5, Cordinier 5, Ercan Osmani 4, Papagiannis 4, Beaubois 3, Loyd 13, Smits 7, Dozier 15, Swider 3, Jones 4, Şehmus Hazer

Panathinaikos AKTOR: Nunn 4, Sloukas 7, Cedi Osman 29, Hernangomez 9, Ömer Faruk Yurtseven 15, Shorts 7, Kalaitzakis 3, Holmes 10, Grant 11, Mitoglou, Toliopoulos, Rogkavopoulos,

1. Periyot: 21-22

Devre: 42-43

3. Periyot: 52-69

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.