Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı Letonya'da oynanacak

THY Euroleague'deki Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı Letonya'da oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı Letonya'da oynanacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2025 14:30

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı konuk edeceği karşılaşmanın Letonya'da oynanacağını duyurdu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, Maccabi Playtika ile 28 Mart Cuma günü yapacakları maçın güvenlik tedbirleri doğrultusunda aynı gün Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Xiaomi Arena In Riga'da TSİ 20.30'da oynanacağı aktarıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery