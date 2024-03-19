Anadolu Efes'in rakibi Olympiakos

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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Tomislav Mijatovic, THY EuroLeague 30. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle maçta galibiyet için konsantrasyonun önemli olduğunu söyledi.



Kulübün internet sitesine açıklaması yayımlanan Mijatovic, Anadolu Efes ile Olympiakos'un uzun süredir sportif rekabet içinde olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:



"EuroLeague'deki çift maç haftasına çok mücadeleci ve tecrübeli bir ekip olan Olympiakos'a karşı başlıyoruz. Olympiakos'un çok tecrübeli bir başantrenörü ve yine uzun zamandır bir arada olan temel bir kadrosu var. Bu sene yeni eklemelerle yine çok yarışmacı bir hale geldiler. Bu yüzden galibiyet için çok iyi konsantre olmalıyız ve her oyuncumuz birbirine yardım etmeli. Ayrıca her zamanki gibi müthiş seyircimizin arkamızda olmasını bekliyoruz. Maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışacağız."



Lacivert-beyazlıların Fransız basketbolcusu Rodrigue Beaubois ise çift maç haftasına güçlü bir rakibi konuk ederek başlayacaklarını belirterek, "Son dönemde iyi basketbol oynuyorlar ve iyi sonuçlar aldılar. Fiziksel temaslı bir maça hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.





Anadolu Efes, THY EuroLeague 30. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bilyoner TV ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.THY EuroLeague'de bu sezon oynadığı 29 maçta 12 galibiyet ve 17 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 14. sırada yer alıyor.Ligdeki son 6 maçını kazanan Olympiakos ise 18 galibiyet ve 11 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.Taraflar arasında Yunanistan'da oynanan maç, 75-57 Olympiakos'un üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.Anadolu Efes, Olympiakos müsabakayla Avrupa'daki 831. maçını oynayacak.Tarihinde Avrupa'da çıktığı 830 maçta 467 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 363 yenilgi yaşadı.Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY EuroLeague'de ise 583. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 582 mücadelenin 310'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 272'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.İki takım arasında oynanan son 10 maçta Anadolu Efes'in 7 galibiyeti bulunuyor.