Anadolu Efes, Bursa'da kaybetti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes'i 88-86 mağlup etti.



Bursa temsilcisi, bu sonuçla 4'te 4 yaptı. Anadolu Efes ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.



Karşılaşmaya Clemmons ve Onuralp Bitim'in sayılarıyla başlayarak 2. dakikada 5-2 skor üstünlüğü sağlayan Frutti Extra Bursaspor'a Anadolu Efes, Clyburn ve Erten Gazi'nin üçlükleriyle karşılık verince 5. dakikada eşitlik (10-10) sağlandı. Sert savunmalara ve oyun hakimiyetini ele geçirme mücadelesine sahne olan çeyreğin kalanını Bursa temsilcisi daha iyi oynadı ve ilk periyodu 20-19 önde kapattı.



İkinci çeyreğe set hücumlarında Egehan Arna ve Zizic'ten skor katkısı alarak başlayan Anadolu Efes, 12. dakikada skoru lehine çevirdi: 20-24. Oyundaki temponun arttığı ikinci çeyrekte konuk ekip, özellikle Clyburn'le sayılar buldu ve soyunma odasına 45-42 üstün gitti.



Üçüncü çeyreğin başında kontrollü bir oyun sergileyen Anadolu Efes; M'Baye, Clyburn ve Buğrahan Tuncer'in skor katkılarıyla 24. dakikada farkı 7'ye (51-58) yükseltmeyi başardı. Bu dakikadan itibaren seyircisinin yoğun desteğiyle beraber adeta parkedeki enerjisini yükselten Frutti Extra Bursaspor; Clemmons, Needham ve Onuralp Bitim'in üst üste sayılarıyla 26. dakikada 12-0'lık seri yakaladı ve skoru lehine çevirmeyi başardı: 63-58. Clemmons'un ekstra katkısıyla kalan dakikalarda skor bulmaya devam eden ev sahibi ekip, final periyoduna 72-67 önde girdi.



Son çeyreğe hızlı başlayarak dışarıdan Onuralp Bitim ve Needham, boyalı alandan ise Ahmet Düverioğlu'nu etkili kullanan Bursa temsilcisi, 35. dakikada farkı çift hanelere (83-71) taşıdı. Açılan farka Micic, Zizic ve Beaubois ile reaksiyon gösteren ve 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 38. dakikada farkı 1'e indirdi: 83-82. Son 1 dakikalık dilime girilirken Clemmons ile 3 sayılık, Onuralp Bitim'in ise tipleme smacıyla kritik isabetler bulan Frutti Extra Bursaspor, bitime 47 saniye kala skoru 88-82'ye getirdi. Başantrenör Ergin Ataman'ın aldığı molanın ardından parkeye Beaubois'in sayılarıyla dönen Anadolu Efes, son 20 saniyede farkı 2'ye indirerek umutlandı. Bitime 10 saniye kala hücum fırsatı yakalayan Anadolu Efes, bunu değerlendiremeyince Frutti Extra Bursaspor, salondan 88-86 galip ayrıldı.



Salon: TOFAŞ



Hakemler: Özlem Yalman, Can Mavisu, Hüseyin Çelik



Frutti Extra Bursaspor: Needham 16, Onuralp Bitim 21, Dudzinski 5, Ahmet Düverioğlu 17, Clemmons 24, Yiğitcan Saybir 5, Ömer Utku Al



Anadolu Efes: Erten Gazi 3, Clyburn 28, Micic 10, M'Baye 5, Zizic 12, Beaubois 20, Doğuş Balbay 3, Egemen Güven, Egehan Arna 3, Buğrahan Tuncer 2



1. Periyot: 20-19



Devre: 42-45



3. Periyot: 72-67



Diskalifiye: 35.28 Micic (Anadolu Efes)









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