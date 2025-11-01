Anadolu Efes, Baskonia deplasmanında kaybetti

EuroLeague 8. hafta maçında Anadolu Efes, Baskonia deplasmanına konuk oldu.Temsilcimiz Anadolu Efes, sahadan 86-75 mağlubiyetle ayrıldı.Anadolu Efes, bu sonucun ardından organizasyondaki 5. mağlubiyetini aldı. Baskonia, turnuvada ikinci galibiyetini elde etti.Anadolu Efes, turnuvanın bir sonraki haftasında Milano'yu konuk edecek. Baskonia, sahasında Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.Buesa Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip, 22-11 önde tamamlandı.İkinci periyodun son anlarında 11 sayılık farkı 4'e düşüren Anadolu Efes, devreye 43-39 geride girdi. Üçüncü çeyreği 65-58 önde geçen Baskonia, maçı 11 sayı farkla 86-75 kazandı.Anadolu Efes'te Shane Larkin, 23 sayı ile maçın en skoreri olurken Baskonia'da Timothe Luwawu-Cabarrot 20 sayı, Matteo Spagnolo ise 19 sayı attı.