Anadolu Efes, Baskonia deplasmanında kaybetti

Anadolu Efes, EuroLeague'de Baskonia'ya deplasmanda 86-75 mağlup oldu.

calendar 01 Kasım 2025 00:36 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 00:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague 8. hafta maçında Anadolu Efes, Baskonia deplasmanına konuk oldu.

Temsilcimiz Anadolu Efes, sahadan 86-75 mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes, bu sonucun ardından organizasyondaki 5. mağlubiyetini aldı. Baskonia, turnuvada ikinci galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes, turnuvanın bir sonraki haftasında Milano'yu konuk edecek. Baskonia, sahasında Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.


Buesa Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip, 22-11 önde tamamlandı.

İkinci periyodun son anlarında 11 sayılık farkı 4'e düşüren Anadolu Efes, devreye 43-39 geride girdi. Üçüncü çeyreği 65-58 önde geçen Baskonia, maçı 11 sayı farkla 86-75 kazandı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin, 23 sayı ile maçın en skoreri olurken Baskonia'da Timothe Luwawu-Cabarrot 20 sayı, Matteo Spagnolo ise 19 sayı attı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
