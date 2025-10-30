30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Anadolu Efes, Baskonia deplasmanında!

Anadolu Efes, Euroleague'in 8. haftasında İspanya temsilcisi Baskonia ile deplasmanda karşıya karşıya gelecek.

Anadolu Efes, Baskonia deplasmanında!
Anadolu Efes, Euroleague'in 8. haftasında 31 Ekim Cuma günü İspanya temsilcisi Baskonia ile deplasmanda karşıya karşıya gelecek.

Buesa Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, Euroleague'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 de yenilgi yaşadı ve haftaya averajla 14. sırada başladı.

Baskonia ise çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyetle ligde son sırada bulunuyor.

Anadolu Efes, çift maç haftasında rakibini yenerek 2'de 2 yapmak istiyor.

- İki takım arasında Euroleague'de 30. maç

Anadolu Efes, Baskonia ile Euroleague'de 30. kez karşı karşıya gelecek.

Kasım 2003'ten bu yana oynanan 29 maçta lacivert-beyazlılar 16, İspanyol ekibi ise 13 kez galip geldi.

Taraflar arasındaki son maçta kazanan ekip, 92-76'lık skorla Anadolu Efes oldu.

- Avrupa'da 883. randevu

Anadolu Efes, Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 883. maçını yapacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 882 karşılaşmada 497 galibiyet, 385 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu Euroleague'de ise 635. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 634 maçın 340'ını kazandı, 294'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
