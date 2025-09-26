25 Eylül
Lille-Brann
2-1
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-1
25 Eylül
Rangers-Genk
0-1
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
0-1
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
1-0
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
1-1
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
1-4
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
2-1
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
0-1
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
2-0
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
4-1
25 Eylül
Osasuna-Elche
1-1
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
1-3

Altıparmak: "Takımımız yavaş yavaş oturuyor"

Amedspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Sarıyer galibiyetinin ardından takımın oturmaya başladığını belirtti.

calendar 26 Eylül 2025 00:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Altıparmak: 'Takımımız yavaş yavaş oturuyor'
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer'i 2-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Kazanmamız gereken maçı oyuncu tecrübemizle kazandık. Şu ana kadar iyi bir gidişatımız var. Artık yavaş yavaş takımımız oturdu." dedi.
 
Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyette emeği geçen oyuncularını tebrik etti.
 
Maçın başından sonuna kadar takımı destekleyen taraftarlara da teşekkür eden Altıparmak: "Çok ihtiyacımız olan istediğimiz bir galibiyeti elde ettik. İyi bir takıma karşı oynadık. Bizim bugün gol atmamız lazımdı. O golü attıktan sonra oyunun bize döneceğini ve çok daha rahat geçeceğini biliyorduk." diye konuştu.
 
İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlayıp oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini kaydeden Altıparmak, şunları söyledi:
 
"Kazanmamız gereken maçı oyuncu tecrübemizle kazandık. Şu ana kadar iyi bir gidişatımız var. Artık yavaş yavaş takımımız oturdu. Kapanan takıma karşı sabırla oynadık. 2-0 kazandık. Biz bunları yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki herkes bizim arkamızda dursun."
 
 Reklam 
