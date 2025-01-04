Altınordulu futbolcular iddialı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Altınordu'da sol bek Alper Tursun (31) ve orta saha oyuncusu Furkan Yöntem (19), Antalya kampında iddialı açıklamalarda bulundu.



Altyapıdan yetişen Furkan, "İlk yarıyı iyi bir şekilde 3'üncü sırada tamamladık. Şu an için hedeflediğimiz yerdeyiz.



İkinci devre için çok iyi hazırlanıyoruz. İkinci yarıda en iyi şekilde hazırlanıp şampiyon olmayı hedefliyoruz. İkinci yarı bizim açımızdan daha zor olacak çünkü işler daha da ciddileşecek. Biz ona en hazır şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz" dedi.



Takımın tecrübeli isimlerinden Alper Tursun da ilk yarıda rakiplerin beklemediği kadar iyi performans gösterdiklerini vurgulayarak, "İlk yarıyı çok iyi bir şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum.



İlk yarıyı 3'üncü sırada bitirerek hedeflerimizin doğrultusunda iyi ilerlediğimizi söyleyebilirim.



Devre arası kampımız da gayet iyi gidiyor. İyi bir kamp süreci geçirip ikinci devreye iyi başlayacağımızı düşünüyorum. Sezon sonunda inşallah hayırlısıyla başarılı bir şekilde ligi bitireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



