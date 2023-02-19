Altınordu'dan eskiye dönüş

İlk olarak Eyüpspor'dan eski sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu kiralık olarak kadrosuna dahil eden, dün Göztepe'den eski golcüsü Hüsamettin Yener'le sözleşme imzalayan İzmir ekibi, şimdi de Bodrumspor'dan eski orta saha oyuncusu Recep Aydın'a kanca attı.



2020-21 sezonunun ikinci yarısında transfer olduğu kırmızı-lacivertli takımdaki ilk yılında Play-Off finali oynayan Recep, geçen sezon Altınordu'nun kümede kalmasında pay sahibi olmuştu.



Bu sezon başında Bodrumspor'la 2 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu dün kontratını karşılıklı anlaşarak feshetti. Recep'in eski kulübü ile imza atması bekleniyor. 33 yaşındaki oyuncu Bodrumsor'da 19 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ