Altınordu'da Taner Kahriman yası

Spor Toto 1'inci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altınordu'nun altyapısında yetişen futbolcu Taner Kahriman, 10 ilimizi vuran deprem felaketinde hayatını kaybetti.



Dün gece 04.17'de meydana gelen 7.7 şiddetindeki Kahramanmaraş Pazarcık merkezli ilk depreme forma giydiği Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Kahramanmaraş İstiklalspor'un tesislerinde yakalanan 25 yaşındaki talihsiz futbolcu, kulüp tesislerinin de yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan futbolcunun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.



Altınordu, Taner Kahriman'ın vefatı sonrası, "Akademimizin eski oyuncularından ve Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman'ın yaşanan deprem sonucunda vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendik. Taner Kahriman'a Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz" mesajını yayınladı.

TFF'DEN AÇIKLAMA



Türkiye Futbol Federasyonu da, Taner Kahriman için bir paylaşımda bulundu. TFF'nin açıklaması şu şekilde;



"Daha önce U15 Milli Takımımız'da da görev yapan Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Taner Kahriman'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taner Kahriman'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasına başsağlığı dileriz."



