Altınordu açıkladı; '17'si Galatasaray'a, 17'si Fenerbahçe'ye gitti

Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Bolu Kartalkaya'daki yangında 38 çocuğun hayatını kaybetmesinin kendisini çok etkilediğini belirterek,ifadelerini kullandı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Özkan, Altınordu TV'ye, 2007 yılında ilk futbol akademisini diğer kulüpte kurduğunu, 2008 yılında da yatılı sisteme geçtiklerini anımsattı.Bu sistemin ilk meyvelerinin Salih Uçan ve Taylan Antalyalı olduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:Yaşanan olaylardan sonra yatılı sistemi kaldırdıklarına dikkati çeken Özkan,dedi.Altınordu Futbol Kulübü olarak altyapı eğitimlerine İzmir ve Manisa'ya ağırlık vereceklerini bildiren Özkan, Avrupa'da da takımların kendi bölgelerine ve yakın çevrelerine eğitim verdiğini söyledi.Özkan, yatılı okulları kapatma kararından sonra Altınordu U17, U15 ve U14 takımlarda forma giyen sporcuları sahipsiz bırakmadıklarını, 70 sporcunun 63'ünün kulüp bulduğunu ifade ederek,ifadelerini kullandı.Şu anda tamamen İzmirli çocuklardan oluşan U13, U12 ve U11, U10 takımlarıyla devam ettiklerini vurgulayan Özkan, A takıma ortak aradığını sözlerine ekledi.