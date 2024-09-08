Altılıganyan Yarışı'nın galibi belli oldu

İstanbul'da günün ikinci yarışı olan Altılıganyan Koşusu'nu 4 numaralı start numarasının sahibi Halis Karataş idaresindeki Oppenheimer kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altılıganyan Yarışı'nın galibi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2024 14:12
Son güncelleme 08 Eylül 2024 14:49
İstanbul'da düzenlenen İstanbul Yarış Festivali'nde günün ikinci yarışının galibi belli oldu.

İstanbul'da günün ilk yarışı olan Altılıganyan Koşusu'nu 4 numaralı start numarasının sahibi Halis Karataş idaresindeki Oppenheimer kazandı.

Kazanan Oppenheimer, ikinci sıradaki Perhane Sultan'a yarım boy fark atarak birinci sırayı aldı.

Kazanan safkanların start numarası sıralaması şu şekilde oluştu;


1- Oppenheimer (4)
2- Perhane Sultan (8)
3- Native Talnet (6)
4- Amadeus (2)
5- Noir Princess (1)
6- Kando (3)
7- Sindel (7)
8- King Eren (5)




GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery