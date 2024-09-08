Altılıganyan Yarışı'nın galibi belli oldu

İstanbul'da düzenlenen İstanbul Yarış Festivali'nde günün ikinci yarışının galibi belli oldu.
İstanbul'da günün ilk yarışı olan Altılıganyan Koşusu'nu 4 numaralı start numarasının sahibi Halis Karataş idaresindeki Oppenheimer kazandı.
Kazanan Oppenheimer, ikinci sıradaki Perhane Sultan'a yarım boy fark atarak birinci sırayı aldı.
Kazanan safkanların start numarası sıralaması şu şekilde oluştu;
1- Oppenheimer (4)
2- Perhane Sultan (8)
3- Native Talnet (6)
4- Amadeus (2)
5- Noir Princess (1)
6- Kando (3)
7- Sindel (7)
8- King Eren (5)
İstanbul'da günün ilk yarışı olan Altılıganyan Koşusu'nu 4 numaralı start numarasının sahibi Halis Karataş idaresindeki Oppenheimer kazandı.
Kazanan Oppenheimer, ikinci sıradaki Perhane Sultan'a yarım boy fark atarak birinci sırayı aldı.
Kazanan safkanların start numarası sıralaması şu şekilde oluştu;
1- Oppenheimer (4)
2- Perhane Sultan (8)
3- Native Talnet (6)
4- Amadeus (2)
5- Noir Princess (1)
6- Kando (3)
7- Sindel (7)
8- King Eren (5)
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