Altekma'ya 2 takviye daha

Altekma, ikinci yarı öncesi kadrosunu 2 oyuncuyla daha güçlendirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altekma'ya 2 takviye daha
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06 Ocak 2023 15:18
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde devre arasına düşme hattında giren Altekma, ikinci yarı öncesi kadrosunu 2 oyuncuyla daha güçlendirdi.

İzmir temsilcisi Slovak asıllı Rus smaçör Lukas Divis'in ardından Alanya Belediyespor'dan pasör Görkem Yazgan ve Afyon Belediye Yüntaş'tan smaçör Kadir Cin'le el sıkıştı.

Altekma, 3 yeni transferle girmeye hazırlandığı ikinci devrenin ilk sınavında pazar günü derbide Arkas Spor ile karşı karşıya gelecek.
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