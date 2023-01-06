Altekma'ya 2 takviye daha

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde devre arasına düşme hattında giren Altekma, ikinci yarı öncesi kadrosunu 2 oyuncuyla daha güçlendirdi.
İzmir temsilcisi Slovak asıllı Rus smaçör Lukas Divis'in ardından Alanya Belediyespor'dan pasör Görkem Yazgan ve Afyon Belediye Yüntaş'tan smaçör Kadir Cin'le el sıkıştı.
Altekma, 3 yeni transferle girmeye hazırlandığı ikinci devrenin ilk sınavında pazar günü derbide Arkas Spor ile karşı karşıya gelecek.
İzmir temsilcisi Slovak asıllı Rus smaçör Lukas Divis'in ardından Alanya Belediyespor'dan pasör Görkem Yazgan ve Afyon Belediye Yüntaş'tan smaçör Kadir Cin'le el sıkıştı.
Altekma, 3 yeni transferle girmeye hazırlandığı ikinci devrenin ilk sınavında pazar günü derbide Arkas Spor ile karşı karşıya gelecek.
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