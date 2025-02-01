Altekma, evinde set vermeden galip

SMS Grup Efeler Voleybol Ligi'nin 19. haftasında Altekma, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altekma, evinde set vermeden galip
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01 Şubat 2025 18:40

SMS Grup Efeler Voleybol Ligi'nin 19. haftasında Altekma, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u konuk etti.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi 

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Turgut Uzunçakmak

Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Özgür Karababa, Gülhan Emir Pınar, Bahov, Gutierrez (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı, Mehmet Boğaçhan Zambak) 

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Masliev, Enis Ali Ay, Do Nascimento, Safonov, Hakan Polat, Ali Eren Öztürk (Umut Durur, Ali İhsan Heper, Egehan Avcıl, Berkun Eber Üstündağ, Emre Çevik, Goncalves, Muhammed Aray, Buran Zorluer)

Setler: 25-20, 25-20, 25-17

Süre: 77 dakika (28, 24, 25 )



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