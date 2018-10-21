Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasındaevindeile karşılaştı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Altay 4-0'lık skorla kazandı.Altay'a galibiyeti getiren goller, 8. ve 56. dakikalarda Kappel, 13. dakikada penaltıdan Paixao ve 88. dakikada Ferhat Çulcuoğlu kaydetti.Ekonomik olarak zor günler geçiren Karabükspor, sezonun ilk galibiyetini alamadı ve 1 puanda kaldı. Altay ise 5 maç sonra kazandı ve puanını 12 yaptı.Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Altay evinde Denizlispor'u konuk edecekken, Karabükspor ise deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak.Dr. Necmettin ŞeyhoğluCaner Ak, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat TemelFurkan Kaçar, Ali Kemal Yılmaz, Can Sıkılmaz (Dk. 56 Sezer Gündüz), Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Batuhan Kurt, Berk Kervankıran (Dk. 46 Fatih Kızılay), Cihan Aydın (Dk. 46 Hüseyin Topbaş), Ahmet Karadayı, Melih Berat Arslan, Yusuf AkbulutEmre Koyuncu, Yasin Palaz, Ivanov, Gençer Cansev, Özgür Özkaya (Dk. 46 İhsan Furkan Deniz), Aganovic, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 46 İbrahim Akın), Kappel, Tevfik Altındağ, Ferhat Çulcuoğlu, Paixao (Dk. 74 Hüsamettin Yener)Dk. 8 ve 56 Kappel, Dk. 13 Paixao (Penaltıdan), Dk. 88 Ferhat Çulcuoğlu (Altay)Dk. 14 Ali Kemal Yılmaz, Dk. 53 Fatih Kızılay, Dk. 83 Ahmet Karadayı (Kardemir Karabükspor), Dk. 78 İhsan Furkan Deniz (Altay)