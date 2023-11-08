Altay, Eyüpspor önünde sürpriz arayacak

Altay, cumartesi günü evinde karşılaşacağı lider Eyüpspor karşısında galip gelip haftanın sürpriz sonucuna imza atmaya çalışacak.

1'inci Lig'de son sıraya demir atan Altay, transfer yasağının sürdüğü ve mali sıkıntıların baş gösterdiği sezonda oynadığı 11 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet alıp 5 puanla 18'inci sıradan kurtulamadı.

Geçen sezon olduğu gibi flaş transferlerle lige başlayan Eyüpspor ise aynı periyotta 9 galibiyet, 2 beraberlikle 27 puan toplayıp zirveye ambargo koydu. Altay kalesinde 21 gol görüp Tuzlaspor'la birlikte en kötü savunma performansına imza atarken, 6 gol atıp hücumda en başarısız takım konumunda. Rakip fileleri 26 kez sarsarak en skorer takım olan Eyüpspor ise kalesinde 8 gole izin vererek en iyi defans yapan dördüncü ekip olarak dikkat çekti.

Ligde iki takımın kadro değerlerine bakıldığında Eyüpspor 14 milyon Euro ile zirvede, Altay ise 3 milyon Euro ile son sırada yer alıyor. Altay, sahaya mutlak favori çıkacak rakibini dize getirip kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.