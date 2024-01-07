Altay eski teknik ekiple vedalaşamadı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Altay'ın teknik adam ve antrenörleri listesinde Serkan Afacan ve yardımcılarının isimlerinin halen yer alması dikkat çekti.



Siyah-beyazlı yönetimin Afacan ve ekibine henüz ödeme yapmaması nedeniyle sözleşme fesihlerinin gerçekleşmediği öğrenildi.



İzmir ekibinde bu sezon üçüncü teknik adam olarak 21 Kasım'da göreve başlayıp, ligdeki Çorum FK ve Manisa FK deplasmanlarında, kupada ise iç sahadaki Kırklarelispor müsabakasında takımın başında yer alan Serkan Afacan'la 8 Aralık'ta yolların ayrıldığı açıklanmıştı.



Teknik direktör Serkan Afacan'ın ardından Altay'ın dördüncü teknik adamı olan Yusuf Şimşek ise son 3 maçta görev yaptı.





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