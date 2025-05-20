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Altay'da Sinan Kanlı adaylığını açıkladı

Altay'da Sinan Kanlı başkanlık için adaylığını açıkladı.

calendar 20 Mayıs 2025 13:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Sinan Kanlı adaylığını açıkladı
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Gelecek sezon 3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay'da 28 Mayıs tarihinde yapılacak genel kurul öncesi başkan adayları belirlenmeye başladı.

Daha önce iş insanı Vahdettin Heyal sosyal medya hesaplarından başkanlığa talip olduğunu duyururken, bir başka iş insanı Sinan Kanlı da resmen başkanlığa talip olduğunu açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Sinan Kanlı, Altay için her türlü mücadeleyi göstereceklerini dile getirdi. Güçlü bir yönetimle yola çıkacaklarını ifade eden Kanlı, "Kulübümüzü mali anlamda düzeltmek ve sportif başarılar elde etmek için buradayız. 3'üncü Lig'de olmamız sorun olmayacak, bu toparlanabilir bir durum. Ben 30 yıldır İzmir'deyim. Altay sevdamız tribünden geliyor. Şimdi ise başkanlık için varım" dedi.

Projeleri etap etap hayata geçireceklerini belirten Kanlı, "Futbol şubesinin şirketleşmesi konusu şu an gündemimde değil. Ama güçlü bir yapı olursa elbet desteklenebilir. Bizim önceliğimiz mali tabloyu düzeltmek. 3 sene önce takımımız Süper Lig'deydi. Şimdi maalesef 3'üncü Lig yoluna girdik. Kişileri suçlamak istemiyorum, yanlış yönetim tarzı ve yanlış mali yönetim bizi bu duruma getirdi. Yönetim kurulu listemi aşama aşama tanıtacağım. Şu ana kadar görüştüğümüz iki teknik adam var. Hocalarımızı kongrede açıklayacağız. Taraftarımızın gayet memnun olacağı ve kendini kanıtlamış isimlerle çalışacağız" yorumunu yaptı.


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