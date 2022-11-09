Altay'da İbrahim'den iyi haber

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü derbide Altınordu'ya konuk olacak Altay'da kaptan İbrahim Öztürk'ün sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi. Geçen hafta iç sahada oynanan Bandırmaspor maçında 62'nci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan 41 yaşındaki savunmacının arka adalesinde batma olduğu belirtildi. Kontrollü olarak antrenmanlara çıkacak tecrübeli futbolcunun durumu maç saatinde netlik kazanacak. İbrahim'in riske edilmemesi halinde defansta Kutay'ın oynaması bekleniyor.



Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezası sona eren ön libero Ceyhun da şans verilmesi halinde bu hafta görev yapabilecek. Takımla idmanlara çıkmaya başlayan santrfor Deniz ise kadroda yer almayacak. Ligde ilk 10 sırada yer alan 9 takımla maç yaptıklarını belirten sportif direktör Tuna Üzümcü, "Bundan sonra 6 puanlık maçlara çıkacağız. Üst üste galibiyetler alarak yukarı tırmanma zamanı geldi" diye konuştu.



Öte yandan Altay taraftarı Altınordu derbisi öncesi kendilerine ayrılan biletleri tüketti.

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