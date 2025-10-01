01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Altay'da Ceyhun Gülselam sevinci

Altay'da 303 gün sonra sahalara dönen Ceyhun Gülselam, Eskişehirspor maçında sonradan oyuna girerek moral verdi. Tecrübeli oyuncu kariyerinde ilk kez 3. Lig'de forma giydi.

calendar 01 Ekim 2025 14:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Ceyhun Gülselam sevinci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde Eskişehirspor'a 3-2 mağlup olan Altay'da tecrübeli ön libero Ceyhun Gülselam'ın uzun süren sakatlığı sonrası yeşil sahalara dönmesi teselli oldu.
 
İzmir'de 30 Kasım 2024'te oynanan İnegölspor maçında çapraz bağlarının kopması sonucu ameliyat olarak sezonu kapatan Ceyhun, geçen pazar oynanan Eskişehirspor müsabakasında 80'inci dakikada Emre'nin yerine oyuna girerek 303 gün sonra formasına kavuştu.
 
Deneyimli oyuncu kariyerinde ilk kez 3'üncü Lig'de boy gösterdi. Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in her geçen hafta Ceyhun'a daha fazla süre vermeyi planladığı ifade edildi. Öte yandan cumartesi günü Manisa'da Bornova 1877'ye konuk olacak Altay'da tedavisi süren kaleci Ozan ve lisansı çıkmayan Deniz Kadah dışında eksik yok.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.