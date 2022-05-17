Altay Bayındır için fark 5'e indi!

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın ısrarıyla transfer edilen Altay Bayındır'da işi sıkı tutuyor. Sarı-Lacivertliler, Avrupa kulüplerinin kıskacındaki Altay Bayındır'ın kontratını uzatmak için girişimlere başladı. Başarılı kalecinin 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Fenerbahçe risk almadan işi bitirmek istiyor.



2019-20 sezonunda kaleyi yabancı bir isme emanet etmek isteyen Ali Koç, dönemin teknik direktörü Ersun Yanal'ın büyük ısrarıyla Ankaragücü'nden Altay Bayındır'ı transfer etmişti. İlerleyen süreçte performansıyla büyüleyen Altay Bayındır, Ersun Yanal'ı haklı çıkarmış ve Fenerbahçe büyük bir cevher edinmişti.



FENERBAHÇE EN AZ 20 MİLYON EURO BEKLİYOR



Fenerbahçe, başta Ajax olmak üzere birçok Avrupa ekibinin transfer listesinde olan Altay Bayındır'dan en az 20 milyon euro gelir bekliyor ancak Sarı-Lacivertlilerin önceliği başarılı file bekçisiyle yeni sözleşme imzalamak.



AJAX 15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI



Ajax'ın 15 milyon euroyu masaya koyduğu öne sürülen Altay Bayındır da 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmayı düşünüyor. Sarı-Lacivertlilere bağlılığını göstermek isteyen 24 yaşındaki kaleci, sözleşme uzatmaya sıcak bakıyor. Kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile resmi adımların yakın zamanda atılması bekleniyor.



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıkan Altay Bayındır, kalesinde 34 gol gördü. Milli file bekçisi 10 maçta da kalesini gole kapatmasını bildi.



