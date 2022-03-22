Altay Bayındır'a 800 bin euro zam

Yıllık 1.2 milyon euro kazanan Altay Bayındır, yeni sözleşmesiyle yıllık 2 milyon euro garanti ücret alacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır'a 800 bin euro zam
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22 Mart 2022 09:19
Fenerbahçe, Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan Altay Bayındır ile 5 yıllık ön protokol imzaladı. Mevcut sözleşmesinde yıllık 1.2 milyon euro kazanan 23 yaşındaki kaleci yeni sözleşmesiyle yıllık 2 milyon euro garanti ücret alacak.

Başarılı file bekçisine yıllık 200 bin eurodan toplam 1 milyon euro imza parası ödenecek. Tecrübeli eldiven başarı bonuslarıyla kazanacağı ücreti artırabilecek. Altay, bir sezonda 25 maçın üstünde karşılaşmada forma giyerse 500 bin euro garanti ücret kazanacak. 

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