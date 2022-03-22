Fenerbahçe, Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan Altay Bayındır ile 5 yıllık ön protokol imzaladı. Mevcut sözleşmesinde yıllık 1.2 milyon euro kazanan 23 yaşındaki kaleci yeni sözleşmesiyle yıllık 2 milyon euro garanti ücret alacak.
Başarılı file bekçisine yıllık 200 bin eurodan toplam 1 milyon euro imza parası ödenecek. Tecrübeli eldiven başarı bonuslarıyla kazanacağı ücreti artırabilecek. Altay, bir sezonda 25 maçın üstünde karşılaşmada forma giyerse 500 bin euro garanti ücret kazanacak.
Başarılı file bekçisine yıllık 200 bin eurodan toplam 1 milyon euro imza parası ödenecek. Tecrübeli eldiven başarı bonuslarıyla kazanacağı ücreti artırabilecek. Altay, bir sezonda 25 maçın üstünde karşılaşmada forma giyerse 500 bin euro garanti ücret kazanacak.