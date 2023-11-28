Altay Başkanı Pervane'den ''VAR'' tepkisi!

1. Lig'de son olarak deplasmanda Çorum FK'ya 3-0 mağlup olan Altay'ın başkanı Murat Pervane, "VAR mı yok mu?" başlığıyla kulüp sayfalarına yazdığı yazıyla hakem hatalarına tepki gösterdi.

Akıl almaz hakem hatalarının müsabakaya gölge düşürdüğünü iddia eden Altay Başkanı Pervane, "Müsabakanın başlarında oyuncumuz Salih Sarıkaya'nın rakibiyle ikili mücadeledeyken faul bile olmayan pozisyona faul kararı ve sarı kart verilerek oyuncumuz 75 dakika oyundan atılma riskiyle oynamak zorunda bırakılmış ve mücadele gücü düşürülmüştür. Müsabaka 0-0 eşitlikle devam ederken dakikalar 23'ü gösterdiğinde yine mücadeleyi stadyumdan ve televizyon başından izleyenlerin vicdanlarına sığmayan bir hakem kararı verilmiştir. Futbolcumuz Eren Erdoğan rakip takım kalecisiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çevirip takımımızı öne geçirecekken rakip oyuncunun arkadan yaptığı faul ile yere düşürülmüştür. Pozisyon sonunda penaltı ve kırmızı kart kararı verilmesi gerekirken, müsabakanın hakemi tarafından oyun devam ettirilmiştir" dedi.

Karşılaşmanın 51'inci dakikasında Onur Efe'nin ceza sahasında rakibin darbesiyle yerde kaldığını, hakemin penaltı yerine devam kararı verdiğini söyleyen Murat Pervane şöyle devam etti:

"Bazı kulüpler için VAR protokolü hemen devreye girerken, kulübümün lehine karar verilmesi gereken pozisyonlarda VAR devreye girmemektedir" diyen Başkan Pervane, "O zaman sorumluluğum gereği yetkililere ve sorumlulara soruyorum. VAR protokolü, TFF'nin yetkili kurulları ve MHK, adil oyun var mı yok mu Tüm yetkili ve sorumluları göreve davet ediyor müsabakaların adil yönetilmesinin sağlamalarını ivedi olarak talep ediyorum. Benzer mağduriyetlerin Altay Spor Kulübü özelinde tekrar yaşanmaması için konunun Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu nezdinde takipçisi olacağımı beyan ediyorum. Hiç kimse ya da hiçbir kurum Altay Spor Kulübü için peşin hükümde bulunarak hareket edemez ve etmeyecektir. Buna asla izin vermeyeceğim bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.