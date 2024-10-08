Alperen yılın ilk hazırlık maçına çıktı, 17 sayı buldu!

Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, geçtiğimiz gece sezonda ilk hazırlık maçını Utah Jazz'e karşı oynadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Alperen yılın ilk hazırlık maçına çıktı, 17 sayı buldu!
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08 Ekim 2024 11:09
Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, geçtiğimiz gece sezonda ilk hazırlık maçını Utah Jazz'e karşı oynadı.

Jazz'in 122-113 galibiyete ulaştığı karşılaşmayı, Alperen 17 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile tamamladı.

Jazz Lauri Markkanen 17 sayı ve 4 ribaund ile takımın en skorer oyuncusuydu. Jordan Clarkson 14 sayıyla, Keyonte George ise 13 sayıyla maçı tamamladı.

Rockets ise Jalen Green 21 sayıyla ekibin en çok sayı bulan ismiydi. Cam Whitmore ise 17 sayı buldu.

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