Houston Rockets, NBA'de normal sezonun son dönemine girilirken Utah Jazz'i 143-105'lık farklı bir skorla mağlup ederek sezonun 50. galibiyetine ulaştı.



Milli basketbolcu Alperen Şengün, etkili performansıyla dikkat çekerken, 15 sayı, 14 ribaund ve 9 asist ile triple-double'a çok yaklaştı. Jalen Green 22 sayı, Dillon Brooks 21 sayı, Jabari Smith Jr. 15 sayı ve 14 ribaund ile oynarken, yedek oyuncular arasından gelen Tari Eason 15 sayı ve 9 ribaundlık katkı sağladı. Rockets, maç boyunca %54 saha içi isabet oranı yakalarken, 3 sayılık atışlarda 45 denemede 19 isabet buldu.



Konuk ekip Jazz'de Isaiah Collier 22 sayı ve 10 asistle öne çıkarken, Collin Sexton 18 sayı, Keyonte George 14 sayı ve Walker Kessler 11 sayı, 12 ribaund ile oynadı. Ancak Jazz, %43 saha içi isabet oranı ve 40 üçlük denemesinden yalnızca 10 isabet bulabilmesiyle skor üretmekte zorlandı. Bu sonuçla birlikte Utah, üt üste 7. mağlubiyetini aldı.



Rockets'ta Brooks, ilk çeyreğin bitimine 7 dakika kala Collin Sexton'a topa mücadele sırasında tekme attığı görülerek teknik faul aldı. Bu karar iptal edilmezse Brooks, sezonun 16. teknik faulünü almış olacak ve NBA kuralları gereği, Cuma günü Oklahoma City Thunder ile oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.



Rockets'ın tecrübeli oyun kurucusu Fred VanVleet, diz ve sağ ayak bileğindeki ağrı nedeniyle Utah karşısında forma giymedi.



Rockets, Cuma günü Oklahoma City Thunder'ı konuk ederken, Jazz ise aynı gece Indiana Pacers deplasmanına gidecek.



Gecenin diğer sonuçları:



New York Knicks 105-124 Cleveland Cavaliers



Charlotte Hornets 105-119 Indiana Pacers



Sacramento Kings 111-116 Washington Wizards



Miami Heat 124-103 Boston Celtics



Atlanta Hawks 118-120 Dallas Mavericks



San Antonio Spurs 113-106 Denver Nuggets



Detroit Pistons 103-119 Oklahoma City Thunder



New Orleans Pelicans 98-114 Los Angeles Clippers



