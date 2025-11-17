Alperen Şengün, Kevin Durant ile 'yakaladıkları kimya'dan memnun

LONDRA (AA) - ABD Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli sporcu Alperen Şengün, takım arkadaşı Kevin Durant ile "iyi bir kimya yakaladıklarını" ve bunun daha da iyiye gideceğini söyledi.NBA'de 117-113 kazandıkları Orlando Magic maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Alperen Şengün, kariyerinde 15 kez All-Star seçilen ve bu yaz takasla Rockets'a gelen 37 yaşındaki Kevin Durant ile çok iyi iletişimlerinin olduğunu kaydetti.Kevin Durant ile maç sırasında ve sonrasında sürekli konuştuklarını belirten milli oyuncu,diye konuştu.Kevin Durant ile oynamanın çok eğlenceli olduğunu aktaran Alperen,dedi.Alperen, takımın savunmasının eskisi kadar iyi olup olmadığıyla ilgili soruya,ifadelerini kullandı.Milli sporcu, istediği performansı yakalayamadığı zamanlarda bu durumun kendisini daha da motive ettiğini dile getirerek,değerlendirmesinde bulundu.