Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda heyecan devam etti. Milli sporcu Alp Eren Erdur 5. sırada kendisine yer buldu.



ALP EREN ERDUR 5. SIRADA YER ALDI



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Wroclaw kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, 50 metre serbest tabanca genç erkekler kategorisinde Alp Eren Erdur, 522 puanla 5'incilik elde etti. Organizasyon, 18 Eylül Pazar günü sona erecek.





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