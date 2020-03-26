Almanya'nın devlerinden alkışlanacak hareket!

Almanya Bundesliga'nın önde gelen kulüpleri, alkışlanacak bir hareketin altına imza attılar.
Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen, Bundesliga ve Bundesliga 2'de ihtiyacı olan kulüplere verilmek üzere federasyona 20 milyon euro bağışta bulundu.
Bir dayanışma kampanyası kapsamında yapılan bu bağış, sosyal medyada taraftarlar tarafından oldukça takdir edildi.
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Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen, Bundesliga ve Bundesliga 2'de ihtiyacı olan kulüplere verilmek üzere federasyona 20 milyon euro bağışta bulundu.
Bir dayanışma kampanyası kapsamında yapılan bu bağış, sosyal medyada taraftarlar tarafından oldukça takdir edildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın