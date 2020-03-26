Almanya'nın devlerinden alkışlanacak hareket!

Almanya Bundesliga'nın önde gelen kulüpleri, alkışlanacak bir hareketin altına imza attılar.ve, Bundesliga ve Bundesliga 2'de ihtiyacı olan kulüplere verilmek üzere federasyona 20 milyon euro bağışta bulundu.Bir dayanışma kampanyası kapsamında yapılan bu bağış, sosyal medyada taraftarlar tarafından oldukça takdir edildi.