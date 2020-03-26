Almanya'nın devlerinden alkışlanacak hareket!

Almanya'da dev kulüpler, oldukça konuşulacak bir harekete imza attılar.

Haber; Sporx.com dış haberler
Almanya'nın devlerinden alkışlanacak hareket!
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26 Mart 2020 15:52
Almanya Bundesliga'nın önde gelen kulüpleri, alkışlanacak bir hareketin altına imza attılar.

Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen, Bundesliga ve Bundesliga 2'de ihtiyacı olan kulüplere verilmek üzere federasyona 20 milyon euro bağışta bulundu.

Bir dayanışma kampanyası kapsamında yapılan bu bağış, sosyal medyada taraftarlar tarafından oldukça takdir edildi.

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