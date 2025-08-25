Almanya, İspanya karşısında zorlanmadı

FIBA EuroBasket 2025'in başlamasına sayılı saatler kala ülkeler, artık son hazırlıklarını tamamlamak üzereler. Turnuva öncesi son hazırlık maçında Almanya, Köln'de İspanya'yı konuk etti.Maçı baştan sona üstün götüren Almanya, Franz Wagner ve Dennis Schröder ikilisiyle 95-78 ile farklı kazandı.Bu sonuçla Almanya Milli Takımı, hazırlık maçları takvimini beş galibiyet ve bir mağlubiyet ile tamamladı. İspanya ise altıncı hazırlık maçında beşinci kez sahadan mağlup ayrıldı.Almanya'da Franz Wagner 29 sayı, 6 ribaund; Dennis Schröder 22 sayı, 4 ribaund, 9 asist; Andreas Obst 11 sayı; Isaac Bonha 9 sayı, 3 ribaund ile oynadı.İspanya'da ise Sergio De Larrea 14 sayı, 2 asist; Santi Yusta 13 sayı, 3 ribaund; Santi Aladama 12 sayı, 2 ribaund, 2 asist; Jaime Pradilla 9 sayı, 3 ribaund ile mücadele etti.çeyrek: 24-11çeyrek: 49-39çeyrek: 65-54çeyrek: 95-78