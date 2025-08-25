25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Almanya, İspanya karşısında zorlanmadı

Almanya ile İspanya, hazırlık maçında bir kez daha kozlarını paylaştı. Franz Wagner yıldızlaşarak Panzerler'e galibiyeti getirdi.

24 Ağustos 2025 16:33 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025 09:37
Fotoğraf: Imago
Almanya, İspanya karşısında zorlanmadı
FIBA EuroBasket 2025'in başlamasına sayılı saatler kala ülkeler, artık son hazırlıklarını tamamlamak üzereler. Turnuva öncesi son hazırlık maçında Almanya, Köln'de İspanya'yı konuk etti.

Maçı baştan sona üstün götüren Almanya, Franz Wagner ve Dennis Schröder ikilisiyle 95-78 ile farklı kazandı.

Bu sonuçla Almanya Milli Takımı, hazırlık maçları takvimini beş galibiyet ve bir mağlubiyet ile tamamladı. İspanya ise altıncı hazırlık maçında beşinci kez sahadan mağlup ayrıldı.


Almanya'da Franz Wagner 29 sayı, 6 ribaund; Dennis Schröder 22 sayı, 4 ribaund, 9 asist; Andreas Obst 11 sayı; Isaac Bonha 9 sayı, 3 ribaund ile oynadı.

İspanya'da ise Sergio De Larrea 14 sayı, 2 asist; Santi Yusta 13 sayı, 3 ribaund; Santi Aladama 12 sayı, 2 ribaund, 2 asist; Jaime Pradilla 9 sayı, 3 ribaund ile mücadele etti.

Çeyrek Sonuçları:

çeyrek: 24-11
çeyrek: 49-39
çeyrek: 65-54
çeyrek: 95-78

