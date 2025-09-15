15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Almanya'da Nagelsmann'a Leroy Sane tepkisi!

Eski Almanya Milli Takım Sportif Direktörü Matthias Sammer, Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın Leroy Sane hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

calendar 15 Eylül 2025 12:56 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2025 12:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Eski Almanya Milli Takım Sportif Direktörü ve Borussia Dortmund güncel olarak danışmanlık yapan Matthias Sammer, Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelssman'ın Leroy Sane hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Julian Nagelsmann, Leroy Sane'yi kadroya çağırmadığını aktarırken şu ifadeleri kullanmıştı;

"Leroy artık Bundesliga'dan biraz daha kötü bir ligde oynuyor. Daha fazla öne çıkması gerekiyor. İşlerin rayına oturması için hâlâ biraz zamana ihtiyacı var, ama bu tamamen normal ve bunu ona da ilettim: Mucize beklemiyorum."

"BİRAZ ŞAŞIRDIM"

Bu sözlere tepki çok gecikmedi. Bild'e konuşan Matthias Sammer, genç teknik adama cevap olarak, "Türk futbolu hakkında bu kadar küçümseyici konuşulmasına biraz şaşırdım. Leroy bir karar verdi ve bunun için iyi nedenleri vardır." dedi.

Oyuncuların bireysel performanslara göre milli takıma çağrılmasını savunan Alman yönetici, "Onu artık Milli Takım'a dahil etmiyor muyuz? Ya da Bayern'de kalır, orada çok iyi oynamaz ama sırf orada oynuyor diye mi milli takıma alırız? Ben her zaman milli takım için bireysel performansın gerekli olduğunu düşünürdüm." ifadelerini kullandı.

"RONALDO DA OYNAMAMALI O ZAMAN"

Son olarak Nagelsmann'ın düşüncesine karşıt olarak Cristiano Ronaldo örneğini veren Sammer, "Aksi halde, Cristiano Ronaldo da artık Portekiz için oynamamalı, çünkü o da bir yerlerde uzaklarda top koşturuyor ve bir üst ligde değil!" sözlerini sarf etti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
